Erkan Kolçak Köstendil, Vefaspor Yönetim Kurulu üyesi Banu Noyan'ın organizasyonuyla Vefaspor Kulübü'ne destek için gerçekleşen söyleşi etkinliğinde samimi açıklamalar yaptı.

Oyunculuğun yanı sıra futbol tutkusuyla da bilinen ve Vefaspor'da kalecilik yapan ünlü sanatçıya ilgi büyüktü. Hayranları Vartolu'yu görebilmek ve birlikte fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Mütavazı tavırlarıyla dikkat çeken Köstendil, oyunculuktan futbola, yazarlıktan evliliğine kadar hakkında merak edilen tüm sorulara cevap verdi.

SAHNEDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Organizasyon ekibi ve AVM yönetimi sürpriz yaparak ünlü oyuncunun 35. doğum günü için pasta hazırlattı. Üzerinde fotoğrafının olduğu pastayı görünce çok şaşıran Köstendil, "Daha önce hiç bu kadar kalabalıkla doğum günü kutlamamıştım" diyerek alkışlar arasında pasta kesti.

"HALK ERKAN REİS DİYE BAĞIRIYOR"

Çukur dizisinin ve Vartolu karakterinin başarısıyla ilgili konuşan Köstendil, "Çukur 3 haftalık bir ara verdi. Seyirci üzüldü ama biz de dinlendik. Çok güzel bir bölümle geri dönüyoruz. Bizler oyuncuyuz. Yazar iyi yazmazsa, bizim iyi oynama şansımız yok. Bütün oyuncular, müzikler, ekip çok iyi olduğu için başarı geldi. Halk Erkan Reis diye bağırıyor şu anda. Vartolu karakterinin en sevdiğim yönü aileye bağlı olması" dedi.

"İKİ OYUNCUNUN EVLİLİĞİ ZOR DEĞİL"

Geçtiğimiz yaz meslektaşı başarılı oyuncu Cansu Tosun ile dünya evine giren Erkan Kolçak Köstendil, "İki oyuncunun evliliği zor derler, öyle mi" sorusuna şu yanıtı verdi: "Onu zorluk çekenlere sormak lazım. Bence bir zorluğu yok. Evlilik güzel şey... Gençler evlenin, başıboş gezmeyin" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu. Ev işleriyle arasının iyi olmadığını da itiraf eden sanatçı, "Ancak makarna ve tost yapabilirim" dedi.

"ÇOCUK KISMET İŞİ"

Ünlü oyuncu "Baba olmak istiyor musunuz" sorusunu ise "Çocuk kısmet işi. Kısmetse olsun. Kız erkek fark etmez" diye yanıtladı.

"VAPURA METROYA BİNİYORUM, KİMSE BAKMIYOR"

Normal bir yaşantı sürdürdüğünü dile getiren Köstendil, "Vapura, metroya biniyorum, kimse bakmıyor. Herkes kendi derdinde, kendi dünyasına odaklı" dedi.

"OYUNCU DEĞİL, KALECİ OLMAYI HAYAL EDİYORDUM"

Köstendil ayrıca, "Sinirlendiğimde atacağım eşyayı seçerek atıyorum. Koltuğa atıyorum zarar gelmesin diye. Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum. İkisi de seyirciye oynanan işler" açıklamasında bulundu.

"YOĞUNLUKTAN BALAYINA GİDEMEDİM"

Bir yandan dizi bir yandan tiyatro bir yandan da futbol nedeniyle yoğun bir dönem yaşadığını söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Yoğun çalışıyorum, evlendim balayına gidemedim" şeklinde konuştu.

'MISIR' TARTIŞMASINA FARKLI YORUM

Son dönemde film yapımcıları ve sinema sahipleri arasında yaşanan 'mısır' tartışmasına da değinen sanatçı, "Türkiye'de sinema sanatının en büyük sorunu mısır çözüldüyse ne mutlu" sözleriyle büyük alkış aldı.

"ALBÜM YAPMAK MÜZİSYENLERE HAKSIZLIK OLUR"

Sadece oyunculuğuyla değil, sesi ve yorumuyla da beğeni toplayan Köstendil, "Çok albüm teklifi geldi. Bazı oyuncu arkadaşlarım yapıyor ve onlara yakışıyor. Ancak albüm çıkarmak haddim değil şimdilik. Gerçek müzisyenlere haksızlık olur" diyerek bu konudaki tavrını ortaya koydu.

"VEFASPOR'A GİTTİĞİMDE HOCA BENİ BEĞENMEDİ"

Vefaspor'un kalecisi olan ünlü oyuncu, "Vefaspor'a gittiğimde hoca önce beni beğenmedi takıma almak istemedi. 2 antrenman sonra aldı ancak. Şimdi bir efsaneyi geri döndürmeye çalışıyoruz" dedi.

"GALATASARAY'DA KALECİ OLMAM BABAMIN HAYALİYDİ"

Ünlü oyuncu "Muslera'nın yerinde olabilir miydin" sorusuna ise "Babam fanatik Galatasaraylıydı. Onun hayaliydi Galatasaray'da oynamam. Bir dönem ona hazırlandım. Kalecilik koruyan kollayan insanın yapacağı iştir. Diğer futbolculardan farklı konumdadır. Biraz da nankörlük seviyesi yüksektir. Antrenmanları kaçırdığım zaman telafi için evde çalışıyorum. Bir odayı bunun için kullanıyorum" diye konuştu.

Vefaspor yönetimi söyleşi sonunda organizatör Banu Noyan ve Erkan Kolçak Köstendil'e plaket takdim etti.

Alışveriş merkezini hınca hınç dolduran kalabalık Vefaspor Marşı eşliğinde "Yeşil-beyaz, Şampiyon Vefa" tezahüratlarıyla AVM'yi inletti.