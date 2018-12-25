Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir hayli yorgun olduğu görülen Erkan Kolçak Köstendil, "Set yoğun ve yorucu geçiyor arkadaşlar. Birde buna haftalık halı saha maçları eklenince durum bu... Çok yorgunum, eve gidiyorum" dedi. Köstendil, taksiye binerek evinin yolunu tuttu.