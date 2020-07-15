Pandemi döneminde aldığı kilolar yüzünden detoks kampına kendini kapatan Rıza Kocaoğlu, önceki gün Alaçatı’da ortaya çıktı.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Aliço' karakterine hayat veren oyuncu, Mert Davran'ın ricasını kırmayarak, sahneye çıktı. Yıldız Tilbe'nin 'Haberi Olsun' şarkısında şov yapan Rıza Kocaoğlu, Meftun Alaçatı'da roman dansı ile herkesi çoşturdu.

Öte yandan Kocaoğlu'nun eski formuna da yavaş yavaş döndüğü gözlendi.