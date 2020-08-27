Show TV ekranının sevilen dizisi Çukur yeni sezon öncesi yeni tanıtımı yayınlandı. Duygu dolu tanıtım ile yeni sezona bomba gibi geliyor.

"BABALAR AKILDAN KOLAY ÇIKMAZ..."

Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu tanıtımda Yamaç Koçovalı'nın babalarla ilgili söylediği sözler izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Kardeşlerin acı dolu halleri babalarına olan özlemlerini gözler önüne sererken, Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı görüp gözyaşlarını tutamadığı anlar ise herkesi derinden etkiliyor.

‘Çukur’un heyecan dolu yeni sezonu çok yakında Show TV'de!

İşte Çukur'un 4.sezon 2. tanıtımı: