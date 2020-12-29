'Çukur' harekete geçti, nefesler tutuldu!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler heyecan dolu anlara sahne oldu.
Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçti. Zamana karşı nefes kesen bir yarışın sonunda ise ikisini de kurtarmayı başardılar. Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşta Cengiz Erdenet, Kulkan'ın da yardımıyla Çukur'a zarar verecek hamlelerini yapmaya devam etti. Yamaç ise Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye soktu ve Erdenetler'i bitirmek için harekete geçti.
Cengiz'in paralarını ele geçirdikten sonra Koçovalılar, Erdenetler'den kimin hayatına ilk olarak son vereceklerinin seçimini yaptılar. Yamaç'ın çekiliş yapmaya karar vermesinin ardından ilk ismi Cumali çekti. Hangi Erdenet'in isminin çıktığı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.
İşte anlar;
SOSYAL MEDYA #GÜVENLİEV'İ KONUŞTU!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.96 izlenme oranı (reyting),15.32 izlenme payı (share),AB'de 5.30 izlenme oranı (reyting),11.21 izlenme payı (share),Total’de 8.43 izlenme oranı (reyting),16.84 izlenme payı (share) elde etti. #güvenliev etiketi ise 6 saat 45 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Heyecan dolu bölümde Yamaç karakteri de 8 saat 35 dakika boyunca sosyal medyanın gündeminde kaldı.
EFSUN VE NEHİR KURTULDU!
Kulkan'ın hamlesiyle zor anlar yaşayan Yamaç'a destek Çukur'dan geldi. Çukurlular, Kulkan'ın gönderdiği bulmacaları çözmeye çalışırken, İstanbul'un her yerinde Efsun ve Nehir'i aramak için harekete geçti. Zamana karşı nefes kesen bir yarışın sonunda Çukur, ikisini de kurtarmayı başardı. Medet, Celasun ve Meke, Efsun'un olduğu yere giderken; Cumali, Metin ve Aliço da Nehir'i buldu.
Zamana karşı yarış;
ERDENETLER'DEN TEHLİKELİ HAMLELER!
Erdenetler, büyük bir öfkeyle Çukur'a zarar verecek hamlelerini yapmaya devam etti. Mahalledeki su kesintisinden faydalanan Erdenetler, içine madde kattıkları su tankerleri ile Çukur'a gelerek insanlara su dağıttı. Erdenetler'in tek hamlesi bununla da sınırlı kalmadı. Çukur'a bırakılan bir kamyonun içinden, Erdenetler'in evinde gizlice çalışan Çukurlular'ın cansız bedenleri çıktı. Gördüğü bu manzaradan sonra Yamaç, Erdenetler'in sonunu getireceğinin yeminini etti.
Erdenetler'in hain planı;
YAMAÇ'TAN NEFES KESEN PLAN!
Yamaç ise Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye soktu. Olga'nın defterinde yer alan bütün para kasalarına aynı anda saldırmaya karar veren Yamaç, Çukur ile birlikte harekete geçti. Hedef; Erdenet Hastanesi, ilköğretim okulu ve bankaydı. Yamaç'ın, Cengiz'in paralarını ele geçirmek için yaptığı planla heyecan doruklara ulaştı. Cengiz Erdenet maskeleriyle bankaya girdikleri anlar ise aksiyon dolu anlara sahne oldu.
Çukur, Erdenetler'in paralarının peşinde;
"Paraya boğarım seni Cengiz Erdenet!"
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.
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