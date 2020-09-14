Çukur Cihangir Ceyhan neden yok? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı?

Çukur Cihangir Ceyhan neden yok? Sorusu merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna önemli isimler dahil olurken, yeni sezonda sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Dizide "Azer" karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, 3. bölümde sevenlerine veda edecek.

"ALEVLERİN ARDINDAN DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCUSU OLDU"

Başarılı oyuncu Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği Alevlerin Ardından dizisinin başrol oyuncusu oldu. Dilan Çicek Deniz'in partneri olmaya hazırlanan Ceyhan, geçen günlerde tanıtım çekimlerine katıldı.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?



Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırdı ve böylelikle geniş bir hayran kitlesi edindi.