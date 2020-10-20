Çukur 100. yeni bölümden ilk sahne ekrana geldi. Arık'ı öldürerek intikamını alan Cumali, Seren'e bir zarf vererek Çağatay Erdenet'e göndermesini istedi. Zarfın içinde Arık'ın kolyesi ve ödeştiklerine dair bir not vardı. Çağatay, Cengiz Erdenet'i arayarak notu ve kolyeyi gösterirken Arık'ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yarattı.
ÇUKUR 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇUKUR 99. SON BÖLÜM İZLE
ÇUKUR'DA NELER OLDU?
Cengiz, Yamaç'a abisinin oğlunu öldürdüğünü söylerken bunun sorumlularını getirmesini istedi. Çukur bir kez daha büyük bir tehdit altındaydı. Yamaç, Çukur'a giderek Cengiz Erdenet'e karşı Cumali'yi uyarmak istedi ancak karşısında yine Çukur'u buldu. Çukur'a girmesine izin verilmeyen Yamaç, abisini uyarmaya çalışsa da Cumali, Yamaç'ı dinlemedi. Yamaç, Cumali'yi ve Çukur'u korumak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştü ve Cengiz Erdenet'e cinayetin arkasında başkalarının olduğunu söyledi.
Olayın peşine düşerek Yakup'a ulaşmaya ve Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan Yamaç, Nedim'i de yanına alarak Yakup'u almak için baskın yaptı. Nedim'i Yakup ile bilerek yan yana bırakan Yamaç, ikisinin konuşmalarını Cengiz'e dinletti. Nedim, Yakup'u öldürerek kaçtı. Yamaç, Nedim'in peşine düştü ancak Nedim, Çukur'a girerek Yamaç'ın takibinden kurtulmayı başardı.
Vartolu, Nedim'i almak istese de Cumali buna izin vermedi. Düşmanının düşmanını dostu olarak kabul eden Cumali, Nedim'i koruması altına aldı. Eli boş şekilde Cengiz Erdenet'in yanına dönen Yamaç'ı finalde ailesiyle ilgili büyük bir sınav bekliyordu. Cengiz, Yamaç'a abilerini ve yeğenini hedef aldığını göstererek onlarla vedalaşması gerektiğini söyledi. Oğlunun kanını yerde koymamaya kararlı olan Cengiz Erdenet, Koçovalı tüm erkekleri öldürmeye karar vermişti. Köşeye sıkışan Yamaç ailesini nasıl kurtaracaktı?
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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