CSO bu hafta Güney Koreli keman sanatçısını ağırlıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Finlandiyalı efsane şef Leif Segerstam’ı ilk kez konuk şef olarak ağırlıyor. CSO Ada Ankara’da 18 Kasım’da gerçekleşecek konserde, Segerstam yönetimindeki CSO, olağanüstü bir kariyere sahip Güney Koreli keman virtüözü Soyoung Yoon’a eşlik edecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bestelediği sayısız senfoni, canlı kişiliği ve yüksek enerjisiyle tanınan dünyaca ünlü Finlandiyalı şef Leif Segerstam yönetiminde ilk kez konser verecek.

CSO Ada Ankara’nın ev sahipliği yapacağı konserde; şef Leif Segerstam yönetimindeki Orkestra, konserin ilk bölümünde olağanüstü bir kariyere sahip Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'a Peter İlyiç Çaykovski'nin Re Majör tonundaki Keman Konçertosu'nda eşlik edecek.

Konserin ikinci bölümü, Fransız besteci Hector Berlioz'un en bilinen eseri Fantastik Senfonisi ile devam edecek.

MİZACIYLA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİREN KEMAN VİRTÜÖZÜ

CSO dinleyicisinin önceki sezonlarda da keyifle dinlediği Soyoung, oda müziği icrasıyla klasik müzik dünyasının saygınlığını kazanmayı başaran nadir keman virtüözlerden biri.

Yehudi Menuhin (1.lik ödülü), Henryk Wieniawski (1.lik ödülü) ve Indianapolis (gümüş madalya) keman yarışmaları dahil olmak üzere büyük yarışmalarda birçok ödül kazanan ünlü sanatçı, Çek Ulusal Senfoni, Prag Filarmoni, Bilbao Orkestrası Sinfonikoa, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Rus Ulusal Orkestrası, Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Cenevre Oda Orkestrası, Belçika Ulusal Orkestrası, Polonya Ulusal Radyo Senfoni, Bern Senfoni, Trondheim Senfoni, Trondheim Solistleri ve Zürih Oda Orkestrası gibi önde gelen orkestralarla solist olarak sahne almaya devam ediyor.

Beraber sahneyi paylaştığı sanatçılar arasında Krzyszstof Penderecki, Ivor Bolton, Krzysztof Urbanski, Muhai Tang, Maxim Vengerov, Eiji Oue ve Michal Nesterowicz yer alıyor.