        CSO Ada Ankara'da nostalji rüzgarı

        Yaz akşamlarının en güzel anılarından biri olan açık hava sineması, CSO Ada Ankara'da yeniden hayat buldu

        Giriş: 25.08.2025 - 13:40 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:40
        Kültür ve Turizm Bakanlığının yaz sıcaklarına nefes aldıran açık hava etkinliklerinden CSO Ada Ankara Açık Hava Sineması, sevilen animasyon filmi Arabalar (Cars) ile Ankaralıları buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun da katıldığı açık hava gösterimi 7'den 70'e Başkent'te yoğun ilgi gördü.

        Çocukların kahkahaları, ailelerin neşesi ve beyazperdenin büyüsü CSO Ada Ankara bahçesinde yıldızların altında birleşti. Doğayla iç içe, nostalji dolu atmosferde gerçekleştirilen gösterim, yazın sıcak günlerine de serin bir mola oldu.

        ARABALI SİNEMA GÜNLERİ GERİ DÖNECEK

        Ankara’nın kültür ve sanat adasında 1.500’ün üzerinde biletin satıldığı buluşmada konuşan Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, CSO Ada Ankara’nın yaz boyu düzenlediği etkinliklerin önemine değindi. Mumcu, “Yaz aylarında sahil kentlerimizde ve farklı şehirlerde etkinlikler düzenlerken Ankara’nın kalbi olan sanat adamızı da boş bırakmak istemedik. Açık hava sinema günlerimiz yoğun katılımla devam ediyor.” dedi.

        Çocuklar için hazırlanan programlara da dikkat çeken Mumcu, “Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla CSO Ada’da yaz boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Özellikle Ankaralıları ve çevre illerden gelen misafirlerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Mumcu, etkinliklerin samimi bir ortamda geçtiğini belirterek “Halısını, kilimini, özellikle mindellerini alan arkadaşlarımızın hepsi burada. Çok keyifli geçiyor. Önümüzdeki günlerde otoparkta da arabalarla seyredeceğimiz o nostaljik sinema günlerine de geri dönmek istiyoruz.” diye konuştu.

        Yeni sezona da hazırlık yaptıklarını aktaran Mumcu, “Birbirinden güzel sürprizlerle dolu etkinliklerimiz olacak. Tüm sanatseverleri Bakanlığımızın ve CSO Ada Ankara’nın sayfalarını takip etmelerini öneriyorum.” dedi.

        AÇIK HAVANIN YILDIZI ŞİMŞEK MCQUEEN

        Kibirli ama yetenekli yarış arabası Şimşek McQueen’in Radiator Springs kasabasındaki maceraları, küçük büyük herkesin gönlünde iz bıraktı. Dostluk ve hayat dersleriyle dolu sahneler izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

        CSO Ada Ankara Açık Hava Sineması önümüzdeki günlerde de birbirinden farklı filmlerle sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

        Nostaljiyi ve sinema keyfini Başkent'e taşıyan gösterim takviminde; 28 Ağustos’ta “Charlie’nin Çikolata Fabrikası”, 4 Eylül’de “Deadpool”, 7 Eylül’de “Moana”, 11 Eylül’de “İftarlık Gazoz” ve 18 Eylül’de efsane yapım “The Godfather” açık havada izleyicilerle buluşacak.

