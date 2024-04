CSO Ada Ankara'da 23 Nisan'a özel 'ukulele' konseri

CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ - ‘ANCORA TRIO ODA MÜZİĞİ KONSERİ ’

22 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın klasikleşen Pazartesi Konserleri kapsamında, müzikseverleri büyüleyici bir oda müziği deneyimi bekliyor. ‘Ancora Trio Oda Müziği Konseri’, 22 Nisan Pazartesi saat 20:00'de Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşecek. Elif Ece Kaya’nın keman, Yusuf Çelik’in viyolonsel,Özgür Deniz Akalın’ın piyanoda yer alacağı konserde Anton Dvorak’ın Piyanolu Trio No.4 ‘Dumky’ Mi Minör ve Sergei Rachmaninoff’un piyanolu Trio ‘Elegique’ Sol Minör eserleri seslendirilecek.

28 NİSAN-20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Çok erken ölen efsanenin en büyük hitlerinin yanı sıra neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bazı parçalarının da yer alacağı ‘Elvis’ Senfonik projesi 28 Nisan Pazar saat 20:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Birçok büyük senfonik cross-over’a imza atan ve European Philharmonia Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve şefi Walter Proost, bu gösteriyle Kral'ı hak ettiği bir senfonik yorumla onurlandıracak. Konserde, aralarında ‘CC Rider’, ‘You Are Always On My Mind’, ‘Blue Suede Shoes’, ‘Don’t Be Cruel’, ‘Love Me Tender’, gibi popüler Elvis parçalarının yanı sıra, şarkıcının fazla bilinmeyen bazı şarkıları de seslendirilecek.