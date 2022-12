CSO ADA ANKARA 2023'e iddialı başlıyor

Klasik müzikten caza, oda müziği ve resitallerden geleneksel müziğe, dünya müziğinin en farklı örneklerinden pop müziğine ve çocuk etkinliklerine uzanan geniş yelpazedeki içerikleriyle açıldığı günden bu yana 500'ün üzerinde etkinlikte ve 1 milyondan fazla sanatseveri ağırlayan CSO ADA ANKARA, 2023'te de birbirinden özel konserlere ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Orkestralar ve Grammy Ödüllü Topluluklar

Almanya’nın ve dünyanın en prestijli barok topluluklarından Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin “CSO Ada Ankara'nın Misafir Yerleşik Barok Orkestrası“ olarak iki konser vermek üzere ilk kez Ankara’ya gelecek. Sekiz Oscar ödüllü efsanevi “Amadeus” filminin dünyaca ünlü topluluğu, Londra Senfoni Orkestrasının baş kemancısı Roman Simovic’in solistliğinde Academy of Saint Martin in the Fields sanatseverlere büyüleyici bir konser sunacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sezon boyunca her cuma CSO ADA ANKARA’da gerçekleşen konserinde dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlamaya devam ediyor.

Oda Müziği ve Resital ile Yıldızlar Geçidi

Avrupa’nın ve dünyanın önemli salonlarında sahne alan, solist kariyerlerinin yanı sıra oda müziği alanında da dünyaca ünlü isimlerle konserler veren sanatçılar CSO ADA ANKARA’nın Oda Müziği ve Resitaller serisinde müzikseverler ile buluşacak. Almanya’nın uluslararası sahnelerdeki en başarılı seslerinden, CSO ADA ANKARA’nın “Misafir Yerleşik Sanatçısı” yıldız soprano Mojca Erdmann bu serinin ikinci konserini vermek üzere arpın efsane ismi Xavier de Maistre ile Ankara’ya geliyor. “Sadece Çaykovski” temasıyla Trio Stradivarius, dünyanın en iyi piyanistlerinden biri kabul edilen Anna Fedorova, “Kalbi piyanosunun tuşlarında atan büyük usta” olarak anılan Roberto Cacciapaglia, Arjantin’in en ünlü ve Avrupa’nın en saygın bandoneon sanatçısı Marcelo Nisinman, Avrupa’nın yükselen yıldız viyola sanatçısı Dana Zemtsov ve kariyerinin zirvesindeki piyanist Julien Quentin, solo org resitali ile Marton Brsanyi ve çok daha fazla isim CSO ADA ANKARA’da olacak.

Cazın Efsane İsimlerinden Özel Performanslar

CSO ADA ANKARA, 2023’te de cazın kalbini Ankara’da attıracak. Eleştirmenler tarafından “Harikulade bir müzisyen, gitaristler arasında bir sihirbaz ve aynı zamanda gitar tellerini tek eliyle kontrol eden bir koreograf” olarak tanımlanan, günümüzün en ünlü gitar solistlerinden Bireli Lagrene Başkentlilere unutulmaz bir performans sunacak. Tüm türlerdeki müziğin varoluşuna dair olan tutkusu ve devamlı yenilikçi müzik toplulukları ile iş birlikleri yaparak, yeni müzik dünyaları yaratmaya kendini adaması ile 50 yılı aşkın profesyonel kariyerini sürdüren basçı, besteci ve grup lideri Dave Holland geniş ve renkli bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. Saksafon ve Flamenko vokalini tek vücutta buluşturan genç yetenek Antonio Lizana, kontrbası yeniden tanımlayan ve "enstrümanlara yeni bir yaşam veren müzisyen" olarak tanımlanan, multi-enstrumanist, virtüöz Adam Ben Ezra, armonikanin dünya starı Antonio Serrano, ‘Elsewhere’ parçası ile Grammy’e aday gösterilen ve gerçekleştirdiği çalışmalarla Latin sanatçıların mirasıyla günümüz arasında bağ kuran Melissa Aldana olağanüstü performanslarıyla CSO ADA ANKARA’da sahne alacak.

Pop Müzik, Dünya Müziği ve Geleneksel Müzikte Birbirinden Renkli ve Özel Performanslar

Çok yönlü yıldız soprano Sarah Pagin, renklerin konu olduğu eşsiz konserinde Ankaralı müzikseverlere farklı duygu ve hisler yaşatacağı sıra dışı bir program sunacak. Grammy ödüllü maestro Jordi Savall ve Hesperion XXI, dinleyicilere Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyılda yaşamış önemli müzisyen ve tarihçilerinden çok yönlü Dimitri Kantemir’in Osmanlı musikilerinden yaptığı görkemli ve zengin bir derleme sunacak. İspanyol flamenko şarkıcısı Ángeles Toledano, farklı dillerden, dinden, ırktan gelen insanların bir arada müzik yaparak birbirlerine hiç yabancı olmadıklarını ve müzikle bir arada yaşamanın mümkün olduğu duygusunu dinleyici ile paylaşan Etibar Asadli ve Alafsar Rahimov, Türkiye'nin müzik sektöründe durdurulamaz bir büyüme yaşadığı; elektronik müzik sahnesinde en çok öne çıkan isimlerden biri olan Akın Sevgör sıra dışı programıyla müzikseverlerle buluşacak.

Yeni Sezonda Çocuklar Yine CSO ADA ANKARA’da Eğlenerek Öğrenecek

CSO ADA ANKARA, çocukları eğlenerek öğrenebilecekleri yaratıcı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu olan BabyConcerts, Barış Can Çelik’in kaleme aldığı ve Alim Dedei’nin yönettiği Bir Zebra Müzikali, çocuklara büyülü bir dünyanın kapısını aralayan Alis Harikalar Diyarında, Nasrettin Hocanın mizah dolu bakışı, keskin zekâsı ve çocuklara verdiği öğütleri anlatan Nasrettin Hoca Kazan Hikayesi, edebiyat tarihinin klasik eseri Oz Büyücüsü’nden yola çıkan Oz Büyücüsü müzikli çocuk oyunu ailecek katılım sağlanabilecek etkinlikler arasında yer alıyor. Çocuklar için ayrıca düzenlenen satranç, ukulele, mangala, dokuma teknikleri gibi atölyedelerde minikler yeni yetenekleri de geliştirme imkânı bulacak.

CSO ADA ANKARA YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

4 Ocak 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Sarah Pagin "Müziğin Renkleri"

5 Ocak 2023 - 20.00 / Tarihi Salon / Aşkın Nağmeleri-Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

6 Ocak 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Derdim Neş’em Türküler-Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

7 Ocak 2023 - 20.00 / Ana Salon / Senfonik Anadolu Rock-Bukalemun

8 Ocak 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Selen Beytekin

10 Ocak 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Prens Kantemir’in Kaleminden Osmanlı Müziği “Kantemiroğlu’nun 300. Vefat Yılı Anısına”

11 Ocak 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Nail Yavuzoğlu Septet "Türk Cazına Şarkılar"

13 Ocak 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Sazımın Yıldızları-Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

14 Ocak 2023 - 15.00 / Mavi Salon / Çocuklar İçin Klasik Müzik Babyconcerts: Bir Sonbahar Masalı

14 Ocak 2023 - 20.00 / Ana Salon / Mojca Erdmann ve Xavier De Maistre Duo

14 Ocak 2023 - 20.00 / Tarihi Salon / Dünya'ya-Devlet Çoksesli Korosu

15 Ocak 2023 - 14.00-20.00 / Mavi Salon / Bir Garip Orhan Veli Müzikali “Reha Özcan”

17 Ocak 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent Sezon Konserleri #3

18 Ocak 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Akın Sevgör

19 Ocak 2023 - 19.30 / Ana Salon / Bir Kök, İki Dal “Sevda Ummanının Türküsü” Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

19 Ocak 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Bizim Yırlar-Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu

21 Ocak 2023 - 20.00 / Ana Salon / Bireli Lagrene

24 Ocak 2023 - 20.00 / Ana Salon / Trio Stradivarius ‘’ Sadece Tchaikovsky’’

24 Ocak 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Cengiz Özkan “Muhabbet Türküleri”

26 Ocak 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Ağızlar ve Tavırlar “Barak Eller”-Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

28 Ocak 2023 - 15.00 / Mavi Salon / Bir Zebra Müzikali

28 Ocak 2023 - 20.00 / Ana Salon / Akademie Für Alte Musik Berlin

29 Ocak 2023 - 20.00 / Ana Salon / Ferhat Göçer Sebahattin Ali Aldırma Gönül

1 Şubat 2023 - 19.30 / Tarihi Salon / Üstâdların İzinden “Şark Bülbülü Celal Güzelses-Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

1 Şubat 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Flapper Swing

2 Şubat 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Tek Hece “Aşk“ Cemâl Safi Anısına...- Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

2 Şubat 2023 - 20.00 / Ana Salon / Academy of Saint Martin in The Fields

4 Şubat 2023 - 13.00-15.00 / Fuaye / Çocuklar İçin Satranç Atölyesi

4 Şubat 2023 - 20.00 / Ana Salon / Jordi Savall ve Hesperion XXI

5 Şubat 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Halk Şairlerinin İzinde

7 Şubat 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Selin Yücesoy-Cumhuriyet Dönemi Bestekarları

8 Şubat 2023 - 20.00 / Ana Salon / Erdem Özkan ve Istanbul Superband “Frank Sinatra 25 Yıl Sonra”

9 Şubat 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Ardahan’dan Edirne’ye Türkülerle Söyleşelim-Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

11 Şubat 2023 - 20.00 / Ana Salon / Adam Ben Ezra ve Antonio Lizana

12 Şubat 2023 - 15.00 / Mavi Salon / Nasrettin Hoca Kazan Hikayesi

14 Şubat 2023 - 20.00 / Ana Salon / Anthony Strong

15 Şubat 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Bizim Yırlar-Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu

16 Şubat 2023 - 19.30 / Tarihi Salon / Rumeli’nden Roman Havası-Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

16 Şubat 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Sen Kimseyi Sevemezsin-Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

18 Şubat 2023 - 15.00 / Mavi Salon / Ukulele Ankara ile Çocuk Şarkıları Konseri

18 Şubat 2023 - 20.00 / Ana Salon / Angeles Toledano

19 Şubat 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Duygu Soylu “A Tribute to Onno Tunç”

21 Şubat 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent Sezon Konserleri #4

22 Şubat 2023 - 20.00 / Meriç Çalışan Sextet “Roots and Wings”

23 Şubat 2023 - 19.30 / Klasikten Günümüze ‘Kadim Ezgiler’-Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

24 Şubat 2023 – 19.30 / Tarihi Salon / Yedi İklim Türküler-Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

25 Şubat 2023 - 13.00 – 15.00 / Fuaye / Çocuklar İçin Türk Zekâ 2ve Strateji Oyunu MANGALA ATÖLYESİ

25 Şubat 2023 - 20.00 / Ana Salon / Back To Basics - Etibar Asadli ve Alafsar Rahimov

26 Şubat 2023 - 20.00 / Tarihi Salon / Márton Borsányi Solo Org Resitali

2 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Akademie Für Alte Musik Berlin

4 Mart 2023 - 15.00 / Mavi Salon / Alis Harikalar Diyarında Müzikli Danslı Çocuk Oyunu

4 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Antonio Serrano

5 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Roberto Cacciapaglia

10 Mart 2023 - 19.30 / Mavi Salon / Bir Vatan Şairi ‘Mehmet Akif Ersoy Anısına’-Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

11 Mart 2023 - 13.00 – 15.00 / Fuaye / Çocuklar İçin Geleneksel Dokuma Tekniklerinden Kilim Atölyesi

11 Mart 2023 - 14.00 – 20.00 / Bir Garip Orhan Veli Müzikali “Reha Özcan”

11 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Marcelo Nisinman Quartet- Astor Piazzola Anısına

12 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Wigmore Solistleri

13 Mart 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Nemeth Quartet“Ulvi Cemal Erkin Anısına” Konser öncesi söyleşi: Ersin Antep Moderatör

15 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Anna Fedorova Solo Piyano Resitali - Fantezi ve Gizem

15 Mart 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Müzikte Alla Turca Döneminin Zirvesi - Viyana Klasikleri

16 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Dave Holland Trio

16 Mart 2023 - 19.30 / Tarihi Salon / Nağme-İ Şifa-Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

19 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Melissa Aldana

20 Mart 2023 - 20.00 / Ana Salon / Muhiddin Dürrüoğlu & Özgür Aydın Dört El Piyano Resitali

22 Mart 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Şenay Lambaoğlu

23 Mart 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent Sezon Konserleri #5

25 Mart 2023 - 15.00 / Mavi Salon / Oz Büyücüsü - Müzikli Çocuk Oyunu

26 Mart 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Andreas Ottensamer & Julien Quentin Duo “Efsane Bir Virtüözden Klarinetin Büyülü Sesi”

30 Mart 2023 – 21.00 / Mavi Salon / Gelin Allah Diyelim-Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

12 Nisan 2023 - 20.00 / Tarihi Salon / Dana Zemtsov ve Julien Quentin Duo

27 Nisan 2023 - 20.00 / Mavi Salon / Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent Sezon Konserleri