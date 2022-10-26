Crossfit Nedir, Faydaları Nelerdir? Crossfit Antrenmanı Ne İşe Yarar ve Zayıflatır Mı?

Bu sayede kondisyonu arttırır ve form tutmanızı kolaylaştırır. Peki, crossfit nedir ve faydaları nelerdir? Hayatınıza spor ağırlıklı devam etmeye karar verdiyseniz crossfit ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylara göz atabilirsiniz.

Crossfit Nedir?

Crossfit, özel bir antrenman şeklidir. Fitness hareketlerinin daha yoğun bir şekilde yapıldığı ve sürekli tekrar edildiği bir program da diyebiliriz. Crossfit, bölgesel bir çalışma şeklinden ziyade neredeyse vücudun tamamını çalıştırır. Bu sayede hızlı kalori yakımı sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur. Hem kilo vermek isteyen hem de form tutmak isteyenlerin ilgi gösterdiği crossfit hareketleri, sadece spor salonunda değil, aynı zamanda evde ya da açık alanda kolayca yapılabilmektedir. Kısacası ekipmanlı ve ekipmansız olarak gerçekleştirebileceğiniz bir antrenman türüdür. Son yıllarda bir spor dalı olarak kabul edilmiştir. Artık dünya çapında turnuvalar düzenlenerek sporcuların performanslarını gösterme şansı bulduğu bir spor dalıdır.

Crossfit Hareketleri

Crossfit hareketleri, genel olarak fitness hareketlerinden seçilir. Hareketler birkaç kez arka arkaya tekrar edilir ve yoğun bir program içerir. Hareketlerin bazıları şöyledir:

Air Squat: Crossfit antrenmanı nda yer alan bu hareket, spora başlayanların tercih ettiği ilk hareketlerdendir. Bacakların omuz genişliğinde açılarak, bir yandan dik durularak ve kolların öne doğru uzatılarak yapıldığı bir harekettir. Bu pozisyonda squat hareketi arka arkaya tekrar edilir.

nda yer alan bu hareket, spora başlayanların tercih ettiği ilk hareketlerdendir. Bacakların omuz genişliğinde açılarak, bir yandan dik durularak ve kolların öne doğru uzatılarak yapıldığı bir harekettir. Bu pozisyonda squat hareketi arka arkaya tekrar edilir. Shoulder Press: Bu hareket, halter ile daha yoğun bir şekilde uygulanır. Öncelikle ayaklar kalça genişliğinde açılmalıdır. Eller ile bar, omuz genişliğine göre ayarlanmalı ve kollar açık şekilde halter kaldırılmalıdır. Bar, boynun alt kısmında biraz bekletilir ve hareket sona erer.

Front Squat: Air squat hareketinin bar ile yapıldığı türüdür. Temel squat hareketi yaparken bar kullanılmalıdır.

Deadlift: Bir eğilme biçimi olan deadlift, yerden ağırlık kaldırılarak yapılır. Crossfit programının en etkili hareketlerinden biridir. Bacaklar kalça genişliğinde açılır ve bar kollar, kalça hizasında konumlandırılır, bir süre beklenir ve bu hareket setler halinde tekrarlanır. En etkili hareketlerden biridir.

Crossfit Malzemeleri

Crossfit antrenmanını ekipmanlarla yapmak istiyorsanız çeşitli malzemelere ihtiyacınız olacak. İdmanlarınız sırasında; barfiks demiri, ağırlık topu, ağırlık kutuları, kettlebell, ip, halter ve crossfit halatından yararlanabilirsiniz.

Crossfit Faydaları Nelerdir?

Crossfit hareketleri hakkında bilgi edinmek isteyenlerin merak ettiği bir konu da crossfit yapmanın faydalarıdır. Crossfit faydalarından bazıları şöyledir:

İstenilen vücut formuna ulaşmanın en iyi yollarından biridir.

Kısa sürede kas hacmini arttırmaya yardımcı olur.

Hem fiziksel hem de mental olarak kişiyi rahatlatır. Stres ve depresyonu minimuma indirir.

Hem çeşitli ağırlıklar ile hem de sadece vücut ağırlığı ile yapılabilen iyi bir antrenmandır. Bundan dolayı sadece spor salonunda değil, evde ya da açık havada da kolayca uygulanabilir.

Yoğun bir program olduğu için hızlı kalori yakımına yardımcı olur.

Düzenli crossfit antrenmanı ile daha güçlü, daha dayanıklı ve daha esnek olmak mümkündür.

Crossfit ve Fitness Farkı

Crossfit ve fitness hareketleri, temelde aynıdır. Bu iki antrenmanı birbirinden ayıran en keskin özellik ise hareketlerdeki yoğunluktur. Fitness programı için tüm hareketler normal seyrinde ilerlerken, crossfit programında tüm hareketler tempolu şekilde yapılır. Bu sayede daha hızlı kalori yakmaya yardımıc olur. Crossfit zayıflatır mı diye merak ediyorsanız bu antrenman ile fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.