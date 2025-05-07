C.Ronaldo'nun oğluna U15 Milli Takımı'ndan davet!

Dünyaca ünlü futbolculardan biri olan Cristiano Ronaldo'nun oğlu, Portekiz 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosuna çağırıldı.

Portekiz Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 15 yaş altı milli takım teknik direktörü Joao Santos, Cristiano Ronaldo Junior'u 13-18 Mayıs'ta Hırvatistan'da düzenlenecek Vlatko Markovic Turnuvası'nın 22 kişilik aday kadrosuna çağırdı.

Al Nassr'ın 15 yaş altı takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cristiano Ronaldo Junior, ilk kez milli takıma davet edildi.

Milli takım bazında futbol tarihinin erkeklerdeki en çok maça çıkan (219) ve en fazla gol atan (136) ismi Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan paylaştığı "Seninle gurur duyuyorum oğlum." mesajıyla yaşadığı heyecanı dile getirdi.

Şubatta 40 yaşına giren Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamada, "Emekli olmadan önce 14 yaşındaki oğlumla birlikte oynamak isterim ama göreceğiz. Bu, ondan çok bana bağlı." ifadelerini kullanmıştı.