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        Haberler Dünyadan Cristiano Ronaldo YouTube rekoru kırdı

        Cristiano Ronaldo YouTube rekoru kırdı

        Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı, bir milyon aboneye en hızlı ulaşan kanal olarak rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:59
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        • 1

          Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, artık bir 'YouTuber'. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki golcü, YouTube'da kanal açmasının ardından 1 milyon aboneye en hızlı şekilde ulaşan kişi oldu.

        • 2

          Ronaldo'nun 'UR Cristiano' adlı kanalı, ilk 24 saat içinde 22 milyon aboneye ulaşarak dünya üzerinde 1 günde en fazla abone kazanan kanal oldu.

        • 3

          BİRAZ AİLE, BİRAZ FUTBOL

          Ronaldo, kanalında kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla olan videoları ile sahadaki başarısını nasıl koruduğuna dair derinlemesine incelemelere yer veriyor.

        • 4

          YouTube verilerine göre kanalın açılış tarihi 8 Temmuz 2024 olarak görünüyor, ancak Ronaldo, kanalın tanıtımını önceki gün yaptı.

        • 5

          Sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile YouTube kanalını duyuran Ronaldo'nun kanalına ilk 90 dakikada bir milyondan fazla abone katıldı. İki günde ünlü futbolcunun kanalı 30 milyon takipçiye yaklaştı.

        • 6

          311 MİLYONU GEÇMESİ GEREKİYOR

          Ronaldo'nun en çok abonesi olan YouTuber olmak için biraz daha beklemesi gerekecek. Çünkü şu anda en yüksek aboneli YouTube kanalı olan MrBeast'in 311 milyon takipçisi var.

        • 7

          MESSİ GERİDE KALDI

          Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen, şu sıralar ABD takımı Inter Miami'de forma giyen Arjantinli futbolcu Mesi'nin ise 2,6 milyon abonesi bulunuyor.

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