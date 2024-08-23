Cristiano Ronaldo YouTube rekoru kırdı
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı, bir milyon aboneye en hızlı ulaşan kanal olarak rekor kırdı
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Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, artık bir 'YouTuber'. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki golcü, YouTube'da kanal açmasının ardından 1 milyon aboneye en hızlı şekilde ulaşan kişi oldu.
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Ronaldo'nun 'UR Cristiano' adlı kanalı, ilk 24 saat içinde 22 milyon aboneye ulaşarak dünya üzerinde 1 günde en fazla abone kazanan kanal oldu.
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BİRAZ AİLE, BİRAZ FUTBOL
Ronaldo, kanalında kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla olan videoları ile sahadaki başarısını nasıl koruduğuna dair derinlemesine incelemelere yer veriyor.
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YouTube verilerine göre kanalın açılış tarihi 8 Temmuz 2024 olarak görünüyor, ancak Ronaldo, kanalın tanıtımını önceki gün yaptı.
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Sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile YouTube kanalını duyuran Ronaldo'nun kanalına ilk 90 dakikada bir milyondan fazla abone katıldı. İki günde ünlü futbolcunun kanalı 30 milyon takipçiye yaklaştı.
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311 MİLYONU GEÇMESİ GEREKİYOR
Ronaldo'nun en çok abonesi olan YouTuber olmak için biraz daha beklemesi gerekecek. Çünkü şu anda en yüksek aboneli YouTube kanalı olan MrBeast'in 311 milyon takipçisi var.
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MESSİ GERİDE KALDI
Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen, şu sıralar ABD takımı Inter Miami'de forma giyen Arjantinli futbolcu Mesi'nin ise 2,6 milyon abonesi bulunuyor.