Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Her zaman gençlere örnek olmaya çalıştım. Bu hiç değişmedi. Ancak bunu yapmak ne yazık ki her zaman mümkün olmuyor. Bazen o anın sıcaklığıyla en iyisini yapamıyoruz.