Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan itirafı!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geleceğine dair konuştu.
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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söyledi.
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2 yıldır Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız, "Takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.
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"Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel" Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 2 yıllık Suudi Arabistan kariyerini bu sözlerle tanımladı.
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2023 yılının başında Al Nassr'a katılan 39 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2 yılı Suudi Arabistan Ligi'nin Youtube hesabına değerlendirdi.
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Ronaldo "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda gelişmeye devam ediyoruz." dedi.
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Tecrübeli golcü, transferinden sonra birçok yıldız futbolcunun da Suudi Arabistan'a gelmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti.
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Yıldız futbolcu, "Lig gelişmeye devam ediyor, sadece takımlar değil akademiler de. Bu benim hayalim. Ülkenin ve ligin üst seviyede olmasına yardımcı olmaya çalışacağız." sözlerini kullandı.
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Yıldız futbolcu, "Lig gelişmeye devam ediyor, sadece takımlar değil akademiler de. Bu benim hayalim. Ülkenin ve ligin üst seviyede olmasına yardımcı olmaya çalışacağız." sözlerini kullandı.