"YAKIN ZAMANDA BOŞANMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Cris Galera, kendisiyle evlendiğini ise, "Evet insanlar, bu doğru! Kendimle evlenmeye karar verdim. Kendime olan aşkımı kutluyorum ve diğer kadınlara özgüvenlerini yükseltmeleri için ilham vermek istiyorum. Bu modanın tutulup, tutulmadığını hiç merak ettiniz mi? Bu haber Brezilya'da ve yurt dışında da yankı buldu. Dünyanın her yerinden benimle evlenmek isteyen binlerce kadın ve erkekten mesaj alıyorum Yazık çünkü yakın zamanda boşanmayacağım." ifadeleriyle duyurmuştu.