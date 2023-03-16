Dün yüzde 24'lük değer kaybıyla 1,70 İsviçre frangından kapanan Credit Suisse hisseleri bugün 2,37 İsviçre frangı değerle açıldı.

Böylece, Credit Suisse hisseleri yüzde 40 civarında artış gösterdi.

Yükseliş, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklamasının ardından gerçekleşti.

Söz konusu likidite desteği, yatırımcıların güvenini tazeledi.

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışları Avrupa'da risk algısının artmasına sebep olmuştu.