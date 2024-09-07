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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Craig Bellamy: İyi bir başlangıç oldu - Futbol Haberleri

        Craig Bellamy: İyi bir başlangıç oldu

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında sahasında Türkiye ile 0-0 berabere kalan Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, çok iyi oynadıkları bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 01:05 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:05
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        "İyi bir başlangıç oldu"
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        Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında sahasında Türkiye ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

        Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bellamy, "Oyuncularım mükemmel oynadılar, şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda da çok iyiydiler ve bunu sahaya yansıttılar. Çok kısa süre birlikteydik ama bana çok güven verdiler. Futbolda her şey planladığınız gibi gitmeyebilir, belki kazanamazsınız, kendimi en kötüsüne de hazırlamıştım ama iyi bir başlangıç oldu. Bu takımın geleceği için ümitliyim. Sahaya odaklandık. Türkiye'nin maçlarını analiz etmek bana faydalı oldu, onların güçlü ve zayıf taraflarını oyuncularıma aktardım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama geleceğe çok umutlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.

        "MONTELLA MÜKEMMEL BİR HOCA"

        Bellamy, Galler ile ilk maçına çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bu görev için çok emek verdim ve çok hazırlıklıydım. Türkiye çok iyi bir rakipti, Montella mükemmel bir hoca, Türkiye'ye karşı oynamak mükemmeldi. Bizim için zor bir akşam olduğunu biliyorduk. Bugün forvetimiz Moore sakatlandı, durumunu net bilmiyorum, umarım Karadağ maçını kazanırız." şeklinde konuştu.

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