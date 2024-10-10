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        Haberler Sağlık Covid-19'un kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabildiği ortaya çıktı | Sağlık Haberleri

        Covid-19'un kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabildiği ortaya çıktı

        ABD'de araştırmacılar, Covid-19'a yakalananların sonraki 3 yılda kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, bu hastalığı geçirmeyenlere kıyasla iki kat fazla olduğunu tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:31
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        Araştırma: Covid-19 kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırıyor
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        Bulguları "Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanında bulunan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.

        Araştırmacılar, 2020'de Covid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı.

        Kayıtlara göre, 2020'de, Covid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.

        Araştırmacılar, Covid-19'a yakalanan söz konusu 11 binden fazla kişinin yaklaşık 3 bininin hastaneye yatırıldığına işaret ederek, hastaneye yatırılanların Covid-19'a yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin üç kattan fazla olduğunu kaydetti.

        Covid-19 hastalığı geçiren ve bundan dolayı hastaneye yatırılanların kalp krizi, felç ve ölüm riskinin zaman içerisinde azalmadığını belirten araştırmacılar, hastalığın vücuttaki kardiyovasküler sistem üzerinde neden bu kadar uzun süreli etkileri olduğunun henüz bilinmediğini aktardı.

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