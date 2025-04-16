Covid-19'un kalıcı koku kaybıyla bağlantısı çözüldü

Yapılan araştırmada, Covid-19 geçiren 40 hasta üzerinde DNA analizi gerçekleştirildi. Kalıcı koku kaybı yaşayan bireylerin, UGT1A1 geninde DNA metilasyon düzeylerinin yüzde 14 daha düşük olduğu belirlendi.

Epigenetik, genetik yapıda bir değişiklik olmadan, çevresel etkenlerin genlerin nasıl çalıştığını etkilediği biyolojik mekanizmaları ifade ediyor. Araştırma bulguları, bu tür değişimlerin koku kaybıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

REKLAM advertisement1

Araştırmacılar, DNA metilasyonundaki değişikliklerin biyobelirteç olarak kullanılarak, koku kaybı riski taşıyan bireylerin erken tespit edilebileceğini belirtti. Bu sayede, uzun süreli koku kaybı yaşayan hastalar için daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin mümkün olabileceği paylaşıldı.

REKLAM

"UZUN SÜRELİ KOKU KAYBI İÇİN YENİLİKÇİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI GELİŞTİRİLEBİLİR"

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Sibel Aslan, DNA metilasyonunun gen ifadesini düzenleyen önemli bir mekanizma olduğunu belirtti.

Çalışmanın, Covid-19 sonrası kalıcı hale gelen koku kaybının yalnızca virüsün doğrudan etkisine değil, aynı zamanda epigenetik değişikliklere de bağlı olabileceğini gösterdiğini aktaran Aslan, "Bu durum, gelecekte epigenetik tabanlı tedavilerin geliştirilmesi için umut verici bir adım olabilir ve bir biyobelirteç olarak kullanılabilir" ifadesini kullandı.

Aslan, araştırmada Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Dr. Savaş Gür, Prof Dr. Mehmet Dokur, Doc. Dr. Gülsen Meral, Dr. Mehmet Akif Baktır, Dr. Lütfiye Karcıoğlu Batur ve Moleküler Biyolog Zeyneb Nur Akçay ve London Metropolitan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenneth White gibi isimlerin yer aldığını aktardı. London Metropolitan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenneth White da "Eğer bu epigenetik değişimler tersine çevrilebilirse, Covid-19'un neden olduğu uzun süreli koku kaybı için yenilikçi tedavi yaklaşımları geliştirilebilir" değerlendirmesinde bulundu.