Covid-19, Alzheimer ve beyin kanaması riskini artırır mı?

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Kopenhag'daki Rigshospitalet Hastanesi Nöroloji Departmanından olan çalışmanın baş yazarı Dr. Pardis Zarifkar, Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, COVID-19'un nörolojik bozukluklar üzerindeki etkilerinin kesin olarak tanımlanamadığını belirtti.

Fox News'te yer alan habere göre, Zarifkar, "Önceki çalışmalar nörolojik sendromlarla bir ilişki kurmuştu ancak şimdiye kadar Covid-19'un belirli nörolojik hastalıkların insidansını etkileyip etkilemediği ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farklı olup olmadığı bilinmiyor" dedi.

Kısa süre önce 8. Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi'nde sunulan çalışma, toplam 919 bin 731 katılımcıdan 43 bin 375 kişinin Covid-19 pozitif çıktığı, 876 bin 356 kişinin ise negatif çıktığı belirtildi.

Çalışmada, tahmini nüfusu 3 milyon olan Danimarka nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sini kapsayan elektronik sağlık kayıtları kullanıldı. Şubat 2020 ile Kasım 2021 arasında Covid-19 ve bakteriyel pnömoni için testi pozitif çıkanlar ve Şubat 2018 ile Kasım 2019 arasındaki Covid pandemisi öncesi dönemdeki influenza hastaları incelendi.

COVID-19 testi pozitif çıkan 43 bin 375 hastanın 35 bin 362'si ayakta tedavi olurken, 8 bin 013'ü hastaneye kaldırıldı.

Araştırmacılar, Covid-19 testi pozitif çıkıp, ayakta tedavi olan hastaların Alzheimer hastalığı riskinin 3,5 kat, Parkinson hastalığı riskinin 2,6 kat, iskemik inme riskinin 2,7 kat ve beyin kanaması riskinin 4,8 kat arttığını buldu.

Ancak araştırmacılar, nörolojik bozuklukların göreceli riskini grip gibi diğer solunum yolu hastalıklarıyla karşılaştırdıklarında, bir istisna dışında, Covid-19 pozitif hastalarda çoğu nörolojik hastalık riskinin diğer solunum yolu hastalıkları teşhisi konanlara kıyasla daha yüksek olmadığını gördü.