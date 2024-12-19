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        Haberler Dünyadan Courteney Cox 'Çığlık 7' filminin kadrosunda - magazin haberleri

        Courteney Cox yeniden 'Çığlık' kadrosunda

        Şimdiye kadar çekilen tüm 'Çığlık' (Scream) filmlerinde rol alan Courteney Cox, 7'nci filmin de kadrosuna girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:47
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        7'nci kez 'Çığlık'ta
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        'Friends' dizisiyle ve ardından 'Çığlık' (Scream) film serisiyle tanınan Courteney Cox, 7'nci 'Çığlık' filmine hazırlanıyor.

        60 yaşındaki ünlü yıldız, ünlü korku filmi serisinde bir kez daha 'Gale Weathers' karakterine hayat verecek. 'Çığlık 7' 2026 yılında seyirciyle buluşacak.

        Cox, eylül ayında verdiği bir röportajda, "Resmi olarak anlaşmadım. Ben yokum ama Çığlık 7 olacak" demişti.

        Halen yeni filmin senaryosunu beklediğini söyleyen Cox, film için heyecanlı olduğunu, çünkü Kevin Williamson’ın ilk kez bir Çığlık filmini yöneteceğini söyledi. Williamson, 1996'da çekilen ilk filmin senaryo yazarıydı.

        Yönetmen koltuğuna Williamson'ın seçilmesi hakkında Cox, "Bundan daha iyi bir seçim yapılamazdı. Eğlenceli olacak" yorumunu yaptı.

        Cox, aynı zamanda David Arquette'nin de yine Dewey karakterini canlandırmak üzere kadroya girmesini beklediğini söyledi.

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        #Courteney Cox
        #çığlık 7
        #scream 7
        #film
        #korku filmi

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