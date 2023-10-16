Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem Dost Meclisi'nde buluşuyor

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Anadolu ezgilerini müziğiyle buluşturan, albümleri ve konserleriyle ustalarının izini takip eden Coşkun Karademir, çok sayıda dizi, film ve belgeselin müziklerini besteledi.

Solo konserlerinin yanı sıra quartet ve topluluk projeleriyle bu toprağın ezgilerini dünya müziği dinleyicileriyle buluşturan Karademir, özgün projeleriyle halk müziğine yeni bir soluk getiriyor.

Coşkun Karademir, 15 Kasım’da İş Sanat’taki “Dost Meclisi” konserine farklı müzik türlerini kendine has yorumuyla dinlemeye alışkın olduğumuz Ceylan Ertem ve pop müziğin başarılı ismi Buray’ın da dâhil olmasıyla unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Sevilen türkülerin seslendirileceği konserin biletleri Biletix’ten alınabilecek.

15 Kasım Çarşamba, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek “Dost Meclisi” konserinin biletleri, Maximum Kart sahiplerine %10 indirimle satılıyor.

Öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjanın da ayrıldığı konserin biletleri, tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebiliyor.