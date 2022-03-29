İlk iftar ve sahur için geri sayım başladı. On bir ayın Sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala 2022 Diyanet imsakiyesi gündeme geldi. Çorum’da yaşayan binlerce vatandaş, Çorum İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitlerini araştırılmaya başladı. İşte, 2022 Çorum İmsakiye

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