Çorum FK, hakem kararlarına tepki gösterdi

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇ BOYUNCA NE YAPTIĞINI BİLMEYEN BİR TRİO VARDI"

Bodrum FK maçının ardından açıklamada bulunan Kenan Aşkan, her iki takım da sezon başından itibaren tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara geldiğini söyledi. İki takımında iyi mücadele ederek, futbol oynadığına dikkat çeken Aşkan, “Her iki kulüp de play-off’a kalarak oynadıkları futbolun karşılığını alarak geldi. Her iki takımda futbol oynamaya çalıştı. İyi mücadele vardı. Seyir zevki yüksek güzel futbol vardı, Daha da güzel olabilirdi. Ancak bu geceyi mahveden kalitesi düşük, basiretsiz maç boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı. İlk defa söylüyoruz ama gerçekten böyleydi. Bugüne kadar futbolu güzelleştirelim, hep futbol oynayalım dedik. Buralara bundan dolayı geldik. Ama verilen kararlar yediğimiz goldeki taç, kırmızı kart, hocamızın atılması anlam veremedik. Bu gece böyle bitti. Keşke böyle bitmeseydi. Daha güzel olabilirdi. Futbol konuşulabilirdi” dedi.