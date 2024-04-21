Çorum FK: 2 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 3. sırada yer alarak Play-off mücadelesi veren Çorum FK, evinde Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Michal Nalepa ve Ahmet Sagat'ın golleriyle galip gelen ev sahibi ekip, puanını 55'e yükseltti. Adanaspor ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Çorum FK oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8'de Michal Nalepa ve 89. dakikada Ahmet Sagat attı.
Bu sonucun ardından Süper Lig yolunda Play-off mücadelesi veren Çorum FK, puanını 55'e yükseltirken, küme düşme hattında yer alan Adanaspor ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Adanaspor ise evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.