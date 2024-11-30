Çorum FK: 0 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Streli Mamba'nın golüyle kazanan Erzurumspor FK, puanını 25'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı 20 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Streli Mamba attı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 25'e yükseltirken, Çorum FK ise 20 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Adanaspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Manisa FK'ya konuk olacak.