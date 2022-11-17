Çorum'da bulundu... Türk tarihine ışık tutan keşif!

Toplu mezarlığın taş yapısının Altay ve Tanrı Dağları´ndaki kurganlara çok benzediğini kaydeden Demir, "Balbal taşları çok yıpranmış, erimiş adeta. Türk kültürü unsuru olduğu balballardan belli. Çok geniş bir alan. Evet, bir kazı yapmadan 1071 öncesi olabileceğini söylememin nedeni kurganlar. Bu kurganlar Altay Dağları, Tanrı Dağları'ndaki kurganlara benziyor. Kazı yapılması gerekir. 1071 öncesi, diye düşündüğüm bir toplu mezarlık ancak en doğru bilgilere kazı yapıldıktan sonra ulaşılabilecektir. Bir an önce sit alanı yapılmalı, koruma altına alınmalı" diye konuştu.