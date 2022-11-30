Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Çorum'da otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş: 30.11.2022 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Çorum'un Mecitözü ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mücahit Çetinkaya yönetimindeki otomobil, Emirbağ köyü yolunda, park halindeki, şeker pancarı yüklü traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, araçtaki Dursun Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Karabük'te ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Bağcılar'da hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Bağcılar'da hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.