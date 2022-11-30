Otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mücahit Çetinkaya yönetimindeki otomobil, Emirbağ köyü yolunda, park halindeki, şeker pancarı yüklü traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, araçtaki Dursun Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.