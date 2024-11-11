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        Haberler Gündem Çorum'da işçi servisi ile traktör çarpıştı: 16 yaralı - Güncel haberler

        Çorum'da işçi servisi ile traktör çarpıştı: 16 yaralı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:33 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:33
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        İşçi servisi ile traktör çarpıştı: 16 yaralı
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        Kaza Çorum-Osmancık karayolu Kargı köyü mevkinde akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. M.A. idaresindeki inşaat işçilerinin bulunduğu işçi servisi, yola çıkan K.A.'nın yönetimindeki traktörle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü M.A. ile birlikte serviste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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