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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da Emre Kolçak araçtan atlayan eşi Merve Kolçak'ı vurdu! - Son dakika haberi

        Çorum'da vahşet! Araçtan atlayan karısını vurdu

        Çorum'da Emre Kolçak adlı cani, boşanma aşamasındaki eşi Merve Kolçak'ı silahla yaraladı. Genç kadının, tartışmanın yaşandığı hareket halindeki araçtan atladıktan sonra saldırıya uğradığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:41
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        Araçtan atlayan karısını vurdu!
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        Çorum’da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

        İHA'nın haberine göre Emre Kolçak (33) boşanma aşamasındaki Merve Kolçak’ı (32) konuşmak için ailesinin evinden aldı.

        ARAÇTAN ATLAYAN KADINI VURDU

        Araçla ilerlerken Koçak çiftinin arasında çıkan tartışma üzerine Merve Kolçak hareket halindeki araçtan atladı. Kullandığı aracı durduran Emre Kolçak ise üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek eşini yaraladı.

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        Daha sonra araçla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşan Emre Kolçak aynı tabancayla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Emre Kolçak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        GENÇ KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Merve Kolçak ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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