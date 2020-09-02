Çorum'da adliye karşısında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Fatih Caddesi'nde Adliye Sarayı'nın karşısında bulunan bir kahvehanenin önünde, silahla yaralama suçu nedeniyle savcılığa sevk edilen yakınlarını bekleyen Adem Karabacak (24) ve İsmail K. (23),kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Adliye polisi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Karabacak ve İsmail K, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Karabacak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelilerden birinin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Bu arada, saldırı sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca da adliye dışına çıkarak, polislerden olayla ilgili bilgi aldı.