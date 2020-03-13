Çift, salgına yakalandıktan sonra ilk fotoğraflarını paylaştı.



Eşi Rita Wilson ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında paylaşan Tom Hanks, altına şu notu düştü:

"Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum. Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz. Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"