Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusu tüm dünyaya yayılan ve ciddi bir salgın tehlikesi oluşturan corona virüsü nedeniyle soruluyor. Özellikle corona virüsün Türkiye'nin sınır komşularında görülmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü iddiaları için önemli açıklamalarda bulundu. Bugün ise Avrupa'da tablonun gittikçe ağırlaştığı ve İtalya'nın tamamen karantinaya alındığı haberi geldi. İşte Corona virüsü salgınında son durum

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Corona virüsü'nün Türkiye'ye geldiği ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialar ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir basın açıklaması yaptı. Koca, "Türkiye'de şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Şüpheli hasta sayısında artış var, ama koronavirüs çıkmadı. Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde. Koronavirüs gelecekse yurt dışına giriş-çıkıştan olacak. 2 binin üzerinde vakadan numune alındı" dedi. Koronavirüs ile ilgili son durum açıklaması yapan Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirsizlik yüzünden koronavirüs ülkemizin etrafını kuşattı. İran karantinada geç kalmasaydı bölgeye yayılmayacaktı" dedi. Bakan Koca son yaptığı açıklamada ise, "Okul tatili düşünmüyoruz. Bilim Kurulu’nun önerisi önemli" dedi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE GİDE KİŞİDE CORONA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

ABD'de Maryland Eyalet Valisi Larry Hogan, eyalette iki kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Hogan, bu kişilerden biri olan 80'li yaşlarındaki bir kadının kısa bir süre önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ziyaretin ardından yapılan testin pozitif çıktığını söyledi. Hogan, "Bu Türkiye'ye seyahatle ilgili bildirilen ilk vaka" ifadelerini kullandı. 86 yaşındaki kadının yanı sıra, 60'lı yaşlarındaki bir adamın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Vali Hogan, bu kişinin de kısa süre önce Tayland ve Mısır'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar 34 eyalette, 500'den fazla kişide görülen koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI

CORONA VİRÜSÜ AVRUPA'YI ESİR ALDI

Sağlık Bakanı Koca, İtalya'da ölüm sayılarının arttığını, Almanya'da sadece son 24 saatte artan vaka sayısının 111, İspanya'da 326, İsviçre'de 42, İsveç'te 45 olduğunu ve bu sayıların daha büyük oranlarla artmaya devam ettiğini bildirdi. Koca, Fransa ve Almanya'da artışın daha yüksek olduğuna değindi.

Bu arada Avrupa'da koronavirüs salgının en ciddi şekilde görüldüğü ülke olan İtalya'da hükümet salgının önüne geçebilmek için çok sert tedbirler aldı. 60 milyonluk nüfusun tamamına karantina uygulamasının yapılacağı belirtilirken, ülkede tüm toplanmalar yasaklandı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seyahat özgürlüğüne kısıtlamalar getirildi. Başbakan Conte, "Hepimiz İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmek zorundayız. Ve bunu şimdi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ SALGININA KARŞI YURT DIŞINDAN GELENLERE ÖNEMLİ UYARI

Sağlık Bakanı Koca, yurt dışında, özellikle de Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına şu uyarıları yaptı:

"Virüsün tüm dünyada özellikle Avrupa'da görülmesi buralarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıkları adına bir uyarıyı yapmamızı gerektirmekte. Bu virüs, ülkelerinde hızla yayılmasına rağmen hala gerekli tedbirleri almadılar. Bu ülkelerideki tedbirlerin zayıf olması veya tedbirlerin bütünlüğünü bozan eksikler içermesi nedeniyle oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak ihtiyacını hissediyorum.

Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkelere seyahat eden Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımız da dahildir. Kişisel tedbirlerini almalıdır. Yurt dışında özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın giderek Avrupa'da ciddi bir küresel sağlık sorunu haline geldiğini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını eğer çıkılacaksa mutlaka maske kullanarak çıkmaları gerektiğini, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda da en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini özellikle ifade etmek istiyorum."

Son 14 günde yurt dışından dönenlere kendilerini 14 gün evlerinde izole etmeleri uyarısında bulunan Koca, ortamı sık sık havalandırmalarını ve mümkün olan en az kişiyle temas ederek maske kullanmalarını önerdi.

Bakan Koca, kronik hastalığı bulunanlar dahil 50 ve 60 yaş üstü olanların zorunlu olmadıkça şu dönemde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Ellerin normal sabunla sık sık yıkanması, evden çıkılacaksa mutlaka maske takılması, soğuk algınlığı belirtisinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Koca, rapor alınması durumunda sağlık kuruluşlarının yeterli olduğunu ifade etti.

"Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Riskler somut, kurallar da basit." diyen Koca, benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduklarını ama maalesef bu çağrıya karşı gerekli tedbirlerin çok geç alındığını dile getirdi.

CORONA VİRÜSÜ RAPORU NASIL ALINIR?

Son 14 gün içinde yurt dışında bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacaklarının hatırlatılarak rapor alınmasının işverenle çalışan arasında sıkıntı yaratıp yaratmayacağına ilişkin soru üzerine de Koca, "Rapor olduğunda işveren hangi sıkıntıyı oluşturabilir? Sağlık açısından verilen bir rapora işveren 'Hayır, çalışacaksın mı?' der, böyle bir durum olamaz ki." diye konuştu.

Rapor alabilmek için çalışanlardan istenilen şartların ne olduğunun sorulması üzerine Bakan Koca, "Yurt dışından gelen kişilerin evlerinde kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Öncelikle yurt dışına gidilmemesini, bunun çok büyük bir risk oluşturduğunu, geldikten sonra da 14 gün kendilerini evde çocuğundan, eşinden, yakınlarından uzak tutarak izole etmelerini, dışarı çıkılacaksa maske takarak çıkılması gerektiğini, rapor alınması gerekiyorsa da 14 güne tamamlanacak şekilde alınmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, rapor almak için pasaport götürülmesinin yeterli olduğunu sözlerine ekledi.