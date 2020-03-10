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Türkiye'de koronavirüs iddialarına ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Tespit edilebilmiş değil. Tanı ve teşhis konulmadığını, ama tahlil yapılınca ortaya çıkabilir. Bunu toplumu hazırlamak için söylemediğimden emin olun. Yurtdışına giden gelen vatandaşlarımız var. Oradakilerle temas edilmediğini kim söyleyebilir. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Bulaşıcılığını önlememiz gerekiyor." dedi.

BAKAN KOCA'DAN AMERİKALI HASTA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir" dedi.

"KORONAVİRÜSÜN TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK ANCAK TESPİT EDİLEBİLMİŞ DEĞİL"

Koronavirüs açıklaması yapan Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"(Koronavirüsün) İtalya'da olma sebebi gemide 30 veya 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermesi, İran'dan gelecek olan binlerce insandan bahsediyoruz. 30 kişi büyün Avrupa'yı etkiledi. İtalya önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkisini kesmedi. Her geçen gün Avrupa'da rakamların yükseldiğini görüyoruz. İtalya büyük bir sorun yaşıyor. Almanya, Fransa daha büyük sorunlar yaşayacak. İsviçre'de daha büyük sorunlar yaşayacak. İran'la sınırı kapatma, salgını görüyor olmamız gerekirdi ama görmedik. Ama Avrupa ile olan ilişkimiz her geçen gün daha yoğunlaşıyor. Olmayan ülke kalmadı, bu salgın şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Tespit edilebilmiş değil. Tanı ve teşhis konulmadığını, ama tahlil yapılınca ortaya çıkabilir. Bunu toplumu hazırlamak için söylemediğimden emin olun. Yurtdışına giden gelen vatandaşlarımız var. Oradakilerle temas edilmediğini kim söyleyebilir. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Bulaşıcılığını önlememiz gerekiyor.

Wuhan kentinden 42 yolcuyu getiriyorsunuz. Wuhan o dönem salgının en yoğun olduğu bölgeydi. Kimisi 14 gün kendilerini eve kapatıp, evden çıkmıyor. Evden çıkmamış olmaları onları korudu. Yurtdışından gelen vatandaşımızın kapıları zorlamak yerine buludnukları bölgede kendilerini evlere kapatmaları, dışarı çıkmamaları, çıkılacaksa maskeyle çıkmaları, buna rağmen geleceklerse 14 gün Türkiye'de karantinada olacaklarını bilmeliler.

Kit geliştirildi. 2 bin 900 çalışılan tetkik sayısı var. İran nedeniyle oradan alınan numune sayısının fazlalığı nedeniyle Adana, İzmir, Samsun'da da çalışılıyor. Bilim Kurulu ile çalışılmasının nedeni mevsimsel gribe karşı nasıl önlem alınıyorsa koronavirüse karşı da öyle önlem alınmalı.

Vatandaşların Kum ve Meşhed öyküsü varsa 14 gün sağlık kuruluşuna, hastalık bulgusu varsa sağlık kuruluşuna, hiçbir sorunu yoksa, Kum ve Meşhed geçmişi yoksa 2-3 gün gözlemeyi, gerektğinde ev gözlemeyi ya da 14 gün gözlemeyi yaptık. 16 gün geçti. Almanya bizim için büyük bir risk taşıyor. İspanya aynı şekilde... Sorun küresel çözüm ulusal. Vatandaşımızla birlikte çözmeliyiz.

Norveç'te 227, İsveç'de 261, İspanya 1.231. Önümüzdeki günler artmaya devam edecek. Küresel tabloda görülmeyen yer kalmadı. Burada sorunun, ülkede tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz ama ülkeye giriş için anormal bir risk yaşıyoruz. İran'da 16 gün geçti bu zaman diliminde görmedik. İran'da sorun görmedik, görmeyeceğimizi düşünüyorum. Başta çok tedirgindim. Avrupa'da trend yükarı doğru gidiyoru. Amerika dahil yukarı doğru gidiyor. Her geçen gün artış var. Yapılabilecekler bu süreçte çok zor değil ama biliç de olması gerekiyor. Risk belli, çözüm de belli. Çözüm ne? Virüsün gelmiş olabileceğini, tespit edemediğimizi söylüyoruz.

Çin geçmişi olanları, İran, Kore, İtalya geçmişi olanları önemsiyorduk şimdi seyahat geçmişi olan herkes şüpheli olmaya başladı. Mümkün mertebe vatandaşlarımızın yurtdışına çıkılmamalı. Yurtdışından gelen kişi, sağlık sorunu olmayan kişinin 14 gün evde kendisini izole etmesini hassasiyetle istiyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Genç nesilde ve çocuklarda daha hafif geçiyor. 10 yaş altı ölen çocuk bilmiyoruz. 50 yaşına kadar ölüm oranı 1000'de 2. 80-85 yaş üstünde yüzde 40'lara varan, akciğer tutulumuyla kendini gösteren bir tablo.

Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor. Yurtdışından 14 gün içinde dönenler, evlerinde 14 gün geçirsinler. Yaşlı ve hasta kişilerle temas kurulmamalı, eller sık sık yıkanmalı, dışarı çıkılacaksa maske kullanılmalı, sorumluluğun büyük olduğunu, tedbirlerin küçük olduğunu bilmeliler.

Sorunun küresel mücadelenin ulusal olduğunu, herbirimize büyük görevler düştünü, üstesinden birlikte geleceğimizi, ulusal mücadeleyi tek tek bireyler olarak kurallara uyarak gerçekleştireceğimize inanıyorum."