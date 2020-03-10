10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'nın koronavirüs kabusu büyüyerek devam ediyor. Salgının Avrupa'da en ciddi şekilde görüldüğü İtalya'da Başbakan Conte dün bir açıklama yaparak tüm ülkede karantina koşullarının uygulanacağını açıkladı.
Daha önce ülkenin sadece kuzey bölgelerinde yaşayan yaklaşık 17 milyon kişi uygulanan karantina koşullarının 60 milyonluk nüfusun tamamına uygulanması kararı salgının başından bu yana alınan en sert tedbirlerden biri oldu.
Başbakan Guiseppe Conte yaptığı açıklamada halka evlerinde kalma ve gerekli durumlarda seyahat edebilmek için yetkililerden izin alma çağrısı yaptı. Ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez seyahat özgürlüğüne kısıtlama getiriliyor.
İnsanların yapabileceği en iyi şeyin evde kalmak olduğunu söyleyen Guiseppe Conte, "Enfekte kişi sayısında ve ölümlerde ciddi bir artış var. Tüm İtalya koruma altındaki bölgeye dönüştürülecek. Herkes İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmek zorunda. Ve bunu şimdi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Conte daha önce La Repubblica gazetesine verdiği demeçte dönemin İngiltere lideri Winston Churchill'in sözlerine gönderme yapmış ve "Churcill'in eski konuşmalarını düşünüyorum. Bu bizim en karanlık saatimiz ama üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
KISITLAMALAR NELERİ KAPSIYOR?
Seyahat özgürlüğünün sınırlandırıldığı ve halka evlerinden çıkmama çağrısı yapıldığı İtalya'da birçok toplu etkinlik iptal edildi.
Sinema, tiyatro, spor salonları, diskolar ve barların kapatıldığı ülkede düğünler ve cenaze törenleri de iptal edildi. İtalya Ligi Serie A'da oynanacak maçların da süresiz olarak ertelendiği duyuruldu.
Ülkede tüm okullar ve üniversiteler 3 Nisan'a kadar kapalı kalacak.
İtalya'da Pazartesi günü koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 97 kişi artarak 463'e yükselmiş, toplam vaka sayısı ise yüzde 24 oranında artarak 9172'ye ulaşmıştı.
DİĞER ÜLKELERDE DURUM
- Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'de koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
- Almanya'da koronavirüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Bu vakalar ülkedeki ilk ölümler olarak kayda geçti.
- İsrail, yurt dışından gelen her kişinin 14 gün karantina altında tutulacağını açıkladı.
- ABD'de vaka sayısı 500'ü aştı.
- Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yayın bir salgın tehdidi 'çok gerçek'
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