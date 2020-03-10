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ABD'de görülen koronavirüs vakaları 500'ün üzerine çıkarken, şimdiye dek 18 vakanın görüldüğü Maryland eyaletinin valisi Larry Hogan dün bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında 2 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirten Hogan, bunlardan birinin 86 yaşındaki bir kadın olduğunu ve bu kişinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

Vali Hogan, "Bu Türkiye'ye seyahatle bağlantılı tüm dünyada bildirilen ilk vaka" ifadelerini kullandı.

86 yaşındaki kadının kimliği açıklanmazken, Türkiye'de ne kadar kaldığı ve hangi şehirlerde bulunduğu gibi detaylar da paylaşılmadı.

Kadının Türkiye'den döndükten sonra evine kapandığı ve ilk 6 gün boyunca herhangi bir semptom göstermediği, sonrasında ise hastaneye kaldırılarak karantina alındığı bildirildi.

86 yaşındaki kadının herhangi bir toplu etkinliğe katılmadığını belirten Hogan, kadının iki aile üyesinin de karantina altında tutulduğunu belirtti.

86 yaşındaki kadının yanı sıra, 60'lı yaşlarındaki bir adamın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Vali Hogan, bu kişinin de kısa süre önce Tayland ve Mısır'ı ziyaret ettiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar 34 eyalette, 500'den fazla kişide görülen koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti.