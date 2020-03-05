“Virüs göze damlacık yoluyla bulaşarak gözde konjonktivite (kırmızı göz hastalığı) sebep olabilir” diyen Op. Dr. Uslu, sözlerine şöyle devam etti: "Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulgular olabiliyor.