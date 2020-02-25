Corona virüste sigorta endişesi

25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnsan sağlığını ciddi boyutlarda etkileyen ve dünya ekonomisini derinden sarsan corona virüs salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünya genelinde etkilenenlerin sayısı 80 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2.600'ü geçti. Dünya bu virüsün tedavisine yönelik önlem almaya çalışırken, sigorta sektörü de olası salgınlarda yapılabilecekleri yakından takip ediyor. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, halihazırda özel sağlık sigortaları corona virüs gibi hastalıkları ödemektedir, yalnız bu tarz toplum için tehlike arz eden hastalıklar için Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yapması beklenir. Şu an için böyle bir duyuru yapılmadı. Şüpheli durumlarda sigorta şirketleri ödese de, teşhisi koyan hastanenin de Sağlık Bakanlığı’na bildirmesi gerekmektedir” dedi.
SARS’IN MALİYETİ 33 MİLYAR DOLAR
Corona virüs teşhisi konan ve hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sağlığa olduğu kadar dünya ekonomisine de ağır bir darbe vuran salgın nedeniyle, üretimden ticarete pek çok sektörde daralma yaşanacağı öngörülüyor. Etkileri süren salgının zararı henüz belirlenmiş değil. Murat Çiftçi, 2002-2003 yılları arasında 800 kişinin ölümüne neden olan SARS virüsünün küresel ekonomiye 33 milyar dolarlık maliyeti olduğunu belirterek, “Bugün, Çin ekonomisi dünya pastasında daha fazla pay sahibi olduğu için Corona virüsünün küresel ekonomiye maliyetinin daha yüksek olmasından endişe ediliyor. Japonya merkezli uluslararası yatırım bankası Nomura Bank, Corona salgının tıpkı 2002-2003 yılları arasındaki SARS salgını gibi Çin ekonomisinin büyümesinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2'nin üzerinde bir düşüşe yol açmasını beklediğini duyurdu. Ekonomik olarak en fazla etkinin de virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan şehrinde görüleceği belirtiliyor. Ayrıca 11 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehir, devletin virüsün yayılmasını kontrol altına alma çabası nedeniyle tamamen karantina altında. 214 milyar dolar olarak tahmin edilen Wuhan ekonomisi, Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,6'sını oluşturuyor ve aynı zamanda ülke için büyük bir ‘lojistik’ önem taşıyor” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!