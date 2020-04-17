Corona virüs haritasında son durum

Corona virüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 74 bin kişiyi aştı. Corona virüs nedeniyle 1643 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 7 bin 89 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Peki dünyada durum ne? İşte Corona virüs haritası son durum...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 17 NİSAN 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI, ÖLENLERİN SAYISI 145 BİN

Corona virüsü haritasına göre, 17 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 2 milyon 159 bin. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145 bin 568. Corona virüs salgını dünya genelinde 185 ülkede görülüyor.

ABD'De 1 GÜNDE NEREDEYSE 5 BİN CORONA VİRÜS ÖLÜMÜ

Corona virüs vaka sayısının en yoğun olduğu ülke 671 bin 425 vaka ile ABD. En çok ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 33 bin 286. Dün açıklanan rakamlarda ABD'de 24 saatte neredeyse 5 bin kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'nin ardından listede en çok vakaya sahip ülke, neredeyse 185 bin kişi ile İspanya. İspanya'da ölü sayısı 19 bini aştı. Ölü sayısına bakıldığında ise neredeyse 169 bin vakası bulunan İtalya 22 bin 170 ölüm sayısı ile 2. sırada yer alıyor.

ÇİN'İN VUHAN KENTİNDEKİ KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNE 1290 KİŞİ DAHA EKLENDİ

Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

Vuhan’daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333’e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.