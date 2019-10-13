Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Algida tarafından düzenlenen 3 mini cooper çekilişi 30 Eylül tarihinde sona erdi. Binlerce katılımın sağlandığı mini cooper çekiliş sonuçları dün bir gazetenin cumartesi eki'nde yayınlandı.

CORNETTO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2019

Algida'dan yapılan açıklamaya göre; Kazanan talihliler 12.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir.

ALGİDA CORNETTO MİNİ COOPER KAZANANLARIN DİKKATİNE

Classico Kaymak) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm GSM operatörlerinden 3818'e mesaj gönderenler veya www.cornettocekilis.com web sitesindeki formu eksiksiz dolduranlar kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.

Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Katılımlarda şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil; Turkcell için 1,00 TL, Türk Telekom Mobil ve Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 3 kişi MINI COOPER 5 KAPI Türkiye Paketi 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 159.747,00 TL) ikramiyesi* kazanacaktır.

Çekiliş, 07.10.2019 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 12.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, 27.10.2019; yedek talihliler ise, 11.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr 'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmadıkları takdirde ikramiyelerini teslim alamazlar.

İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı zorunludur. Şifreli ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. Unilever, U2 Tanıtım ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz.

Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

Ayrıntılı bilgi için: www.cornettocekilis.com veya 444 25 19. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.