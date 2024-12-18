Çorluspor 1947: 2 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çorluspor 1947 ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazanan Kocaelispor, adını gruplara yazdırdı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Erdem Onur Beytaş'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, konuk takımın 13. dakikada Furkan Gedik ile bulduğu gole engel olamayınca ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya da golle başlayan Çorluspor 1947, bu kez Alperen Doğan'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Bu golün hemen ardından oyuna müdahale eden Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, üç oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Yeşil-siyahlılar, oyuna sonradan dahil olan Oğulcan Çağlayan'ın'ın golüyle skora bir kez daha dengeyi getirdi.

Kocaelispor, karşılaşmanın 78. dakikasında ise bu kez Onur Öztonga'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Çorlu deplasmanında 3-2'lik skorla kazanan Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden taraf oldu.