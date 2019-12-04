Ölüm dışında her derde deva!

Çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Dr. Ümit Aktaş “Karşınızda öyle değerli bir baharat var ki kıymeti, önemi hakkında bir Hadis-i Şerif bile var: Çörek otuna kıymet verin, zira o ölüm dışında her derde devadır!” diyor.