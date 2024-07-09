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        Haberler Bilgi Spor Copa Amerika yarı finali Arjantin- Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Copa Amerika yarı finali Arjantin- Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Copa Amerika yarı final maçı kapsamında Arjantin ile Kanada kozlarını paylaşacak. Copa Amerika grup aşamasında Kanada'yı 2-0 mağlup eden Tangocular, yarı final de de rakibini yenerek finale ulaşmayı hedefliyor. Öte yandan çeyrek finalde normal süresi 1-1 biten maçta rakibi Venezuela'yı penaltılarla geçen Kanada, süpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Arjantin- Kanada maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:45
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        • 1

          Copa America yarı final heyecanı Arjantin- Kanada maçına sahne oluyor. Oynadığı 3 grup maçını da kazanan Arjantin grup aşamasını 9 puanla tamamladı. Çeyrek finalde Ekvator karşısında 1-0 önde giderken 90+1'de kalesinde gol gördü ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibi Ekvator'u 4-2 saf dışı bırakan Arjantin Copa America'da yarı finale yükseldi. Peki, Arjantin- Kanada maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          ARJANTİN- KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Arjantin- Kanada maçı 10 Temmuz Çarşamba (TSİ) 03.00'te oynanacak.

        • 3

          ARJANTİN- KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Copa America finalistini belirleyecek kritik karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN'den yayınlanacak.

        • 4

          ARJANTİN -KANADA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

          Arjantin- Kanada, karşı karşıya geleceği Copa America Yarı Final maçı, Amerika'nın ev sahipliğini yaptığı East Rutherford, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

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