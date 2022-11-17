COP27'ye katılan Lula, Amazon için verdiği sözleri yineledi

Brezilya cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Luiz Inacio Lula da Silva, Mısır'da devam eden COP27 iklim zirvesinde "Brezilya dünya sahnesine geri döndü" dedi.

Konuşması alkışlarla kesilen Lula ülkesinin artık, iklim değişikliğiyle küresel mücadelenin parçası olacağını, Jair Bolsonaro yönetimi altında olduğu gibi kendisini dış dünyadan izole etmeyeceğini söyledi.

"Amazon dünya için büyük önem taşıyor. Yaşayan bir ağacın kesilen bir ağaçtan çok daha kıymetli olduğunu kanıtlamak zorundayız" diyen Lula, 2025 yılındaki iklim zirvesinin Brezilya'nın Amazon bölgesinde yapılması için Birleşmiş Milletler'e başvuracağını açıkladı.

Dünya liderleri ve çok sayıda ülkeden uzman, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde iklim değişikliğini görüşmeyi sürdürüyor ve hafta sonuna doğru bir anlaşma metninin ortaya çıkması bekleniyor.

Lula da, kıl payı farklı kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yalnızca iki hafta sonra zirveye katıldı, burada ABD, Çin ve AB'den yetkililerle biraraya geldi.

Ocak ayında görevi resmen Lula'ya devredecek olan Jair Bolsonaro'nun cumhurbaşkanlığı döneminde Amazon yağmur ormanlarındaki tahribat rekor düzeylere yükselmişti.

Yeni Cumhurbaşkanı ise Amazon'daki tahribatı onarmaya ve ormansızlaştırmayı durdurmaya çalışacağını vaadediyor.

Getty Images Orman kesimi Bolsonaro döneminde görülmemiş boyutlara ulaştı

Brezilya'da direniş var

Brezilya'nın yeni lideri COP27'de gayet sıcak karşılandı ama ülkesinde iklim konusunda ciddi bir dirençle karşı karşıya.

Brezilya Kongresi'nde Lula'nın karşıtlarının ciddi bir çoğunluk sahibi olması, verdiği sözleri yerine getirmesini güçleştirebilir.

Brezilya'dan sivil toplum kuruluşu İklim Gözlem Ağı'nın genel sekreteri Marcio Astrini'ye göre Lula'nın vaatlerini yerine getirebilmesi için Bolsonaro'nun izlediği politikayı tersine çevirmesi lazım.

Bunun için öncelikle çevre koruma kurumları oluşturup güçlendirmesi, koruma faaliyetlerini teşvik amaçlı Amazon Fonu'nu yeniden canlandırması, Amazon'da yasaları çiğneyenlerin peşine düşmesi gerekiyor.

Şu anda arkasında olan sivil toplum kuruluşları, vaatlerini yerine getirmediği takdirde ona muhalefet etmekte tereddüt etmeyeceklerini söylüyorlar.

Salı günü COP27'ye gelen genç Brezilyalı çevre gönüllüleri Lula ile buluştu.

Perde arkasında ise ülkeler arası müzakere ve pazarlıklar sürüyor ve nihai anlaşma metninin Cuma veya Cumartesi günü tamamlanması bekleniyor.

Ancak temel konularda farklı ülkelerin pozisyonları arasında hala büyük uçurumlar var.

Bilhassa iklim değişikliğinin yol açtığı onarılamayacak zararın faturasını kimin ödeyeceği, hâlâ en hararetli tartışma konusu.

Gelişmekte olan ülkeler, uğradıkları kayıpların telafisi için bir an önce kaynak sağlanmasını talep ederken, gelişmiş ülkeler kirliliğin çoğuna sebep olduğunu söyledikleri ülkelerin zararlarını tazmin etme konusunda ayak diretiyor.

Ayrıca küresel ısınma hızının arttığına işaret eden araştırmalar da büyük bir kaygı konusu.

İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden korunabilmek için daha önce uzmanlar tarafından belirlenen, küresel ısı artışını sanayi devrimi öncesi düzeyin 1,5 santigrad üzerinde tutabilme hedefine bu gidişle erişilemeyeceğinden endişe ediliyor.