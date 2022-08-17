Çöp evde bulunan çocuk için 2 öğretmene inceleme!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan C.M.A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu C.'ye bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.
KÜÇÜK ÇOCUK TEDAVİYE ALINMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre küçük çocuk, Antalya'daki annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. C.M., savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
ÖNCEKİ GÜN TABURCU EDİLDİ
Durumu her gün iyiye giden C.M., tedavisinin ardından taburcu edildi. C.M., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.
ADRESİNDE BULUNAMAYINCA TUTANAK TUTULDU
Öte yandan C.M., ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkurt İlkokulu'na kaydedildi. Küçük çocuğun, okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.
KOMŞULAR, "YURT DIŞINDA YAŞIYOR" DEDİ
İddiaya göre Yasemin A.'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z.'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.
STATÜSÜ "PASİF ÖĞRENCİ"YE DÖNDÜ
Tutanak üzerine C.M.'nin okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi. Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, küçük çocuğun öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı.
ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ İNCELEME
İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle C.M.'nin 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenler P.B. ve N.A.'nın ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.
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