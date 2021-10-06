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Contemporary İstanbul'a ünlü akını
Bu yıl 16.'sı gerçekleşen Contemporary İstanbul'a iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sergiye katılanlar arasında Revna Demirören, Tansa Mermerci, Pervin Ersoy, Mine Narin, Elif Dürüst, Fettah Tamince, Çiğdem Simavi, Aylin Tahincioğlu, Murat Özyeğin, Berrin Zorlu, Arzu Sabancı, Ali Sunal, Volkan-Zeynep Demirel, Gupse Özay ve Zehra Çilingiroğlu da vardı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bu yıl 16.'sı gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını açtı. 5-10 Ekim tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak olan Contemporary İstanbul'da yeni sanat platformunun sergisi ön plana çıktı.
Sanat platformu üzerinden gezebileceği ve dilediği eserleri satın alabildiği sergide, 14 kadın sanatçının eserleri yer aldı. Bu sergiden edilen gelir ise, Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak olması davetlilerin takdirini kazandı.
Contemporary İstanbul'a geçtiğimiz yıllardan daha fazla davetlinin katıldığı gözlemlenirken, etkinliğe gün boyu iş, sanat ve cemiyet dünyasından onlarca isim katıldı.
ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ
Sergiye katılan isimlerin arasında ise, Revna Demirören, Tansa Mermerci, Pervin Ersoy, Mine Narin, Elif Dürüst, Fettah Tamince, Çiğdem Simavi, Aylin Tahincioğlu, Murat Özyeğin, Berrin Zorlu, Arzu Sabancı, Ali Sunal, Volkan-Zeynep Demirel, Gupse Özay ve Zehra Çilingiroğlu vardı.
SERGİDEN GELDE EDİLEN GELİR TOHUM OTİZM VAKFI'NA!
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, bu sergiyle ilk adımını attıkları uzun süreli işbirliğine yönelik şunları söyledi:
Dünyada ve ülkemizde dijitalleşerek ve genişleyerek büyümesi izlenen sanat pazarı, kaçınılmaz olarak genç kitlelerin de öncelikli ilgi alanları arasına girecektir. Bu bağlamda sanat ve sanat ekonomisinin dijitalleşme gelişiminin izlenmesi için birlikte bir planlama sürecini başlatmak amacı ile iş birliği yapma anlayışını benimsedik. Bununla birlikte, iş birliğimizin temelini sanatta dijitalleşme olarak belirlemiş olsak da, Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimi için farklı projelere de birlikte imza atacağız. Bu yaklaşımın ilk adımı olarak, Tersane İstanbul'da 5-10 Ekim arasında kapılarını açan 16. Contemporary İstanbul'da, Contemporary Istanbul Vakfı'nın düzenlediği ve küratörlüğünü Ayça Okay'ın yaptığı sergide 14 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Akrasia sergisini gerçekleştirdik. Sergiden elde edilecek gelirin Otizmli çocuklar için yaptığı başarılı çalışmalarla herkesin sevgisini ve takdirini kazanmış Tohum Otizm Vakfı'na aktarılacak olmasından da son derece mutluyuz.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Contemporary İstanbul'a ünlü akını! Gupse Özay, Zeynep Sever Demirel, Ali Sunal... - Magazin haberleri/contemporary-istanbul-a-unlu-akini-gupse-ozay-zeynep-sever-demirel-ali-sunal-magazin-haberleri-3212951-magazin
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