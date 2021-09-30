Contemporary Istanbul başlıyor
16’ncı Contemporary Istanbul, şehrin kültürel ve endüstriyel mirasının en nadide unsurlarını bir araya getiren Tersane İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, 5 - 6 Ekim’de ön izleme ve 7 - 10 Ekim tarihleri arasında genel ziyarete açık olacak
Haliç'i eski ihtişamına kavuşturmak ve şehrin yeni kültür - sanat merkezi olmak için hazırlıklarına devam eden Tersane İstanbul ve İstanbul’u 16 yıldır dünya sanat çevrelerinde başarıyla temsil eden Contemporary Istanbul, tarih ve çağdaş sanatın bir araya geleceği çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.
BLOOMBERG HT TV, BLOOMBERG HT RADYO, HABERTÜRK TV, HABERTÜRK RADYO'nun medya sponsoru olduğu Contemporary Istanbul, 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanatseverleri Tersane İstanbul'da ağırlayacak.
Kapalı mekânları, açık hava kullanım alanlarıyla Tersane İstanbul genelinde geniş bir alanda sanat izleyicilerine farklı bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, bir sanat fuarının sadece fuar değil, eğitim, sanatsal gelişim ve daha da önemlisi sürdürebilirlikle ilgili olduğunu 16’ncı Edisyon'da gerçekleştirme hedefiyle hareket etmiş olup, hazırlıklarına bu yönde devam etti. 16’ncı Edisyona da bu bilinçle özel temalı sergilere fuar alanında yer veren Contemporary Istanbul, sanatın ve dünyanın sürdürebilirliği adına üzerine düşen görevleri de yerine getirdi.
Tersane İstanbul’a gelecek sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken – Gelecek için Bayraklar- sergisini, 100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi ile 1970’lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak. Ayrıca Tersane İstanbul’daki fuar alanında caz konserleri de yapılacak.
Sergide Eseri Bulunan Sanatçılar;
Aşan Akın, Can Altay, Miquel Aparici, Tanzer Arığ, Pınar Akkurt, Bahadır Baruter, Mike Berg, Raul Beteta, Guido Casaretto, Uğur Cinel, Tevfik Çelebi, Ebru Döşekçi, Osman Dinç, Ayçesu Duran, Genco Gülen, Didem Erk, Ayşe Erkmen, Rachel Hayes, Kadriye Inal, Serdar Kaynak, Esra Kuli, Herbert Mehler, Gönül Nuhoğlu, Irfan Önürmen, Nilay Özenbay, Ardan Özmenoğlu, Günnur Özsoy, Tuba Önder Semercioğlu, Mithat Şen, İrem Tok, Erdil Yaşaroğlu, Clemence Wolf.
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