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Global Yatırım Holding'in iştiraki Consus Enerji’nin halka arzı için SPK’dan onay çıktı. Consus Enerji’nin halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Global Yatırım Holding'in sahip olduğu 52.500.000 TL nominal değerli hisseler halka arz edilecek. Consus Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 4,5 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Hisselere, fazla talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding'in sahip olduğu 10.500.000 TL nominal değerli payların ek satışı yapılabilecek. Consus Enerji halka arz ile 333.000.000 TL değerindeki sermayesini, bedelli yöntemiyle 52.500.000 TL yükselterek, 385.500.000 TL'ye çıkaracak. Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Şirketimizin sermaye piyasalarında işlem görmesi ile birlikte sağlayacağımız kaynak, şirketimizin kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine zemin hazırlayacak. Halka arz sayesinde, şirketimizin kurumsallaşmasının ve bilinirliğinin pekiştirilmesine yönelik önemli bir adım atmış olacağız. Halka arz sonrasında yatırımcılarımızın ve hissedarlarımızın güveni ile faaliyetlerimizi daha da büyüterek şirket değerimizi artırmak en öncelikli hedefimiz olacak” dedi.

YENİ İŞ MODELLERİ OLUŞTURACAĞIZ

Gelecek birkaç yıl içinde güneş enerjisi üretim kapasitelerini önemli ölçüde artırmayı planladıklarını ifade eden Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Dağıtık enerji iş kolumuz kapsamında tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş santrallerini yap-işlet ve yap-işlet-devret iş modelimiz ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İş modeli kapsamında müşteriye özel tasarlanan ve kurulan yenilenebilir enerji santraline ilişkin tüm yatırım maliyetleri Consus Enerji tarafından karşılanıyor. İşletme dönemi boyunca santral için gerekli olacak tüm bakım ve işletme sorumluluğu da Consus tarafından üstleniliyor. İşletme süresi sonunda da tercih eden müşterilere santral bedelsiz olarak devrediliyor; müşteri ilk gününden itibaren tasarruf sağladığı dönem sonunda herhangi bir bedel ödemeden santral sahibi oluyor” dedi.

Bu iş modeli ile müşterilere sağlanan bir diğer avantajın ise yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ile elde edecekleri yeşil sertifika ve karbon sertifikaları olacağını anlatan Arpacıoğulları, buradan ek gelir elde etme imkanı yaratılacağını söyledi. Arpacıoğulları, yeni iş modelleri ile müşterilerinin, önümüzdeki yıllarda özellikle imalat sanayisi ve ihracatçıları somut bir şekilde etkilemesi beklenen karbon salınımına yönelik olası sınır vergilerinin önüne geçerek, uluslararası alandaki rekabette bir adım önde olacaklarını kaydetti.

ÇİFTÇİYE TASARRUF ETTİRDİ

Biyokütleden elektrik üretimi alanında yatırım yapan Türkiye’nin sayılı şirketleri arasında olduklarını kaydeden Arpacıoğulları, “Aydın, Şanlıurfa ve Mardin’deki santrallerimiz ve 29.2 MW kurulu gücümüz ile çoğunlukla hasat sonrası tarlada kalan veya anız olarak yakılan ve herhangi bir ekonomik değeri bulunmayan mısır sapı, pamuk sapı gibi artıkları toplayarak enerjiye dönüştürüyoruz. Bizi sektördeki diğer yatırımcılardan ayırt eden bir fark da, biyokütle yakıtlarımızın önemli bir kısmını kendi ekipmanlarımız ve yetişmiş personelimiz ile topluyor olmamız. Bu bize biyokütle tedarikinin sürdürülebilir kılınmasında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede çiftçimizin tarımsal artıklarını modern makineler ve ekipmanlarla tarladan toplayıp, üreticiyi bu yükten kurtararak mazot ve işçilik maliyetlerinden tasarruf ettiriyoruz. Yılda yaklaşık 350 bin ton biyokütle topluyoruz. Bu da yılda yaklaşık 700 bin dönüm araziye bir şekilde dokunuyor ve temizliğini yapıyoruz demek” diye konuştu.

YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK

Arpacıoğulları ayrıca, yurtdışı büyüme hedefleri kapsamında yakın zamanda Karayip bölgesinde bulunan Antigua ile 5 MW’lık bir güneş santralinin yapımı, alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladıklarını ve nihai anlaşmayı da yakın gelecekte sonlandırmayı hedeflediklerini anlattı. Şirket olarak önümüzdeki dönemde yurt dışındaki fırsatların gündemlerinde kalmaya devam edeceğini ve buradan değer yaratmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.